Vodafone büyümesini sürdürdü

Dijital Dönüşüm Hareketi ile Türkiye’yi dijitalleştirmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, 2014-15 mali yılının 3. çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

21 çeyrektir kesintisiz çift haneli büyüyen şirketin veri gelirlerindeki yüzde 73’lük artış öne çıktı. Diğer yandan şirketin faturalı abone sayısı ve kurumsal mobil servis gelirlerindeki artış performansı dikkat çekti. Müşteri memnuniyeti ile ‘Türkiye’nin en çok tavsiye edilen mobil operatörü’ Vodafone Türkiye, müşteri memnuniyeti odaklı programı sayesinde Net Tavsiye Skoru’ndaki lider konumunu bu çeyrekte de sürdürdü.