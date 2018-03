Vodafone: Faturada limit aşımı aşılıyor!

Vodafone’un inovatif Duran Tarifeler portföyüyle faturada limit aşımı tarihe karışıyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, konu hakkında şu bilgiyi verdi: “Kullanım ihtiyaçlarına paralel olarak üç farklı seçenek sunan Duran Tarifeler, ayda 19 TL’ye her yöne 200 dakika ve Vodafone’lularla 2000 dakika; ayda 23 TL’ye her yöne 750 dakika ya da ayda 29 TL’ye her yöne 500 dakika, her yöne 500 SMS ve 500 MB internet sunuyor. Vodafone’lular DURAN yazıp 7000’e mesaj atarak Duran Tarifelerin sağladığı hesabını bilme özgürlüğünden faydalanabiliyor. Ayrıca müşteri hizmetleri ve online işlem gibi kanallarla ya da Vodafone Cep Merkezleri’ni ziyaret ederek Duran Tarife’ye geçmek mümkün oluyor.”