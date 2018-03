Vodafone ile her ofis

KOBİ’leri Office 365 ile tanıştıran ilk operatör Vodafone idi; şimdi onları ‘İş Ortağım Kırmızı Bulut’a çağırıyor. Bununla KOBİ’ler her an her yerde çalışma esnekliği kazanıyor.





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen yaptıkları ortak tanıtımda e-posta, takvim, office web uygulamaları, anlık mesajlaşma ve online toplantılar vb. iş yapma şekillerinin daha esnek ve pratik hale getirildiğini vurguladılar.