Vodafone İş Ortağım’da şoklara son

Vodafone fatura aşım korkusunu ortadan kaldırıyor

Vodafone İş Ortağım, şirketlere maliyet kontrolü sağlayarak, iletişim ihtiyaçlarını karşılayacakları yenilikçi ürün ve servislerini “Kontrollü İletişim Çözümleri” altında birleştirdi. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Uygulama, sunduğu limitli tarife ve servisler ile şirketlerin daha fazla çalışanına kurumsal hat vermesini engelleyen fatura aşım korkusunu ortadan kaldırıyor” dedi.