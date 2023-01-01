Vodafone Smart Mini akıllı
Vodafone Türkiye, kendi markasını taşıyan akıllı telefonu Vodafone Smart Mini’yi rekabette çığır açacak ekonomik fiyatıyla sunuyor.
Vodafone Smart Mini 3,5 inçlik dokunmatik ekranı ve son sürüm Android işletim sistemi ile ucuzdan da ucuz. İngiliz The Independent Gazetesi “En İyi 10 Yeni Akıllı Telefon” listesinin 4. sırasında Vodafone Smart Mini’ye yer verdi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Lütfullah Kitapçı, “Vodafone Smart Mini, sadece fiyat avantajı sunmakla kalmıyor, büyük ekranı ve son sürüm Android işletim sistemi ile cepten internet kullanımını en iyi şekilde deneyimlenmesini sağlıyor” dedi.