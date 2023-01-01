Vodafone: Türkiye 4G’ye hazırlansın

Dijital Dönüşüm Hareketi isimli stratejik yatırım programıyla Vodafone Türkiye, 3G’nin 5. yıldönümünde “Dijital Türkiye için Şebeke Yatırımları”nı hızlandırdı.

Şirket 3G’yi Türkiye’nin dört bir yanına taşıdıktan sonra şimdi aynı başarıyı Vodafone Grubu’nun global gücünü de Türkiye’ye taşıyarak 4G’de de sürdürmeyi hedefliyor. Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, konuyla ilgili olarak; “4G’nin gelişimi konusunda da dünyada liderlik eden bir şirketiz. 3G sürecinde gösterdiğimiz başarılı performansı 4G hizmetinde de sürdüreceğiz” dedi.