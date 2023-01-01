Vodafone Türkiye’den avantajlar

Vodafone İş Ortağım Benim İşim; doktorlar, avukatlar, eczacılar ve mimarlar olmak üzere dört farklı meslek





Vodafone İş Ortağım Benim İşim; doktorlar, avukatlar, eczacılar ve mimarlar olmak üzere dört farklı meslek grubunun tüm mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu iletişim paketi, mobil uygulamaları, ayrıcalıklı müşteri hizmetleri ve çeşitli ana mesleki ihtiyaçlarda sunduğu indirim fırsatları ile hayatlarının her alanında ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmasını sağlıyor.