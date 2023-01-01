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Vodafone Türkiye’den ‘Mentorluk Programı’

Türkiye’de Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatan...

Türkiye’de Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatan Vodafone Türkiye, eğitim alanındaki hizmet yatırımları kapsamında “Mentorluk Programı” gerçekleştiriyor. Vodafone  Türkiye Yetenek Geliştirme Direktörü Bülent Bayram şöyle dedi: “Vodafone Red Academy ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği işbirliği ve global bilgi birikimi ile hazırlanan “Mentorluk Programı” üzerinden Boğaziçi Üniversitesi mezunları gönüllü olarak, iş dünyasına atılmaya hazırlanan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yol gösterecek.”

 

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