Vodafone Türkiye’nin gelir performansı

Vodafone Türkiye’nin toplam gelirleri 2013-14 mali yılının ilk yarısında bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %17,2 artışla bugüne kadarki en yüksek yarıyıl geliri olan 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti.





Böylece şirketin veri gelirleri geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 70 artarken toplam mobil gelir pazar payı, mali yılının ikinci çeyreğinde tüm zamanların en yüksek oranı olan yüzde 30.6’ya yükseldi. Şirketin abone sayısı ise, rekor seviye olan 19.6 milyona çıktı.