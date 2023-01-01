Vodafone, WiFi üzerinden arama testi yapan ilk operatör oldu

Vodafone, WiFi üzerinden arama (VoWiFi) hizmetine yönelik test çalışmalarını sürdürüyor.

Test çalışmalarının sonuncusu, İstanbul Küçükyalı’daki Vodafone Dijital Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye’nin noter huzurunda yaptırdığı testte, ek bir uygulamaya gerek kalmadan WiFi üzerinden yapılan arama başarıyla tamamlandı. Vodafone, bu testle Türkiye’de WiFi üzerinden arama yapan ilk operatör oldu. Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknoloji Direktörü Ara Yıldızlı, “Vodafone’un global deneyimini Türkiye’ye taşıyarak dünya çapında en son teknolojileri abonelerimize sunmak amacıyla teknoloji testlerini gerçekleştirmek konusunda öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.