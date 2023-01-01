Vodafone’de atama

Dr. Murat Ekşioglu, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...





Vodafone Türkiye şirketlerinden olan ve Vodafone Grubu’nun küresel Ar-Ge merkezlerinden Oksijen Ar-Ge’nin Genel Müdürlüğü görevine Dr. Murat Ekşioğlu atandı. Ekşioğlu, Vodafone Teknoloji organizasyonunda 13 yıldan beri Oksijen Ar-Ge Genel Müdür Vekilliği de dahil olmak üzere farklı liderlik görevlerinde başarıyla rol aldı. En son Vodafone Türkiye IT Direktörlüğü’nden sorumluydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Dr. Murat Ekşioglu, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Kanada Sherbrooke Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği doktorasına sahip.