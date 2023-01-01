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Vodafone’den çocuklar için

Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğiyle anne ve babaların hayatını kolaylaştırıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğiyle geliştirilen “İlk 6 Yıl” uygulaması, çocukların yaşamındaki en önemli dönem olan ilk 6 yıla ilişkin güncel bilgiler sunarak, anne ve babaların hayatını kolaylaştırıyor. Ücretsiz sunulan “İlk 6 Yıl” uygulaması, 1.200 maddelik bilgi haznesiyle anne ve babalara rehberlik ediyor. İki günde bir kullanıcının telefonuna gelen bilgiler; fotoğraflar, eğitici videolar ve animasyon filmlerle destekleniyor. Uygulama, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

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