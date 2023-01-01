Vodafone’den fatura şokuna son

Hesabını Bilen Tarifeler ile faturalı ve faturasız hatlardan sonra üçüncü bir akıllı tarife yapısını ortaya koydu.





Vodafone, tüketici ihtiyaçlarını yakından izleyerek yarattığı Hesabını Bilen Tarifeler ile faturalı ve faturasız hatlardan sonra üçüncü bir akıllı tarife yapısını ortaya koydu. Oksijen Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği, limitine gelince duran paketler ve anında bakiye sorgulama özellikleri ile sektörde bir ilk olan Hesabını Bilen Tarifeler, abonelerin fatura şoku yaşama korkusunu ortadan kaldırıyor. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Lütfullah Kitapçı, yeni hizmeti, “Kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti sağlamayı ve Türkiye’nin en çok güvenilen, en çok tercih edilen telekomünikasyon markası olmayı hedefliyoruz” diyerek sundu.

