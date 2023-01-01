Vodafone’lular 327 milyon dakika

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, yeni yıl mesajında şu bilgileri verdi:

“Vodafone Türkiye aboneleri yeni yıla ‘cep’ten girdiler, 327 milyon dakika konuşup, 333 milyon SMS gönderdiler, 213 terabayt mobil internet kullanarak 2014 yılına adım attılar. Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olurken en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara ve Samsun, en çok data kullanan iller de İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.