Volkswagen TomTom’un haritalarını seçti

Dünyanın navigasyon devlerinden TomTom, lider otomotiv markalarından Volkswagen’e harita sağlama konusunda işbirliği yaptığını açıkladı.

Volkswagen, TomTom haritaları kullanan yerleşik navigasyon sistemini, 2015’in, 2. çeyreğinde Kuzey Amerika’da VW multimedya sistemleriyle başlamak üzere lanse edecek. Sistem, Jetta, Passat ve Beetle’ı da içeren birçok araç segmentinde sunulacak. TomTom CEO’su Harold Goddijn, Volkswagen ile bu anlaşmayı yapmaktan ve otomobil haritalama konusunda güvenilir bir marka olarak global konumlarını güçlendirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.