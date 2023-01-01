“Wall” dolaba bir ödül de If Design’dan

ERSA Mobilya’nın kamu kurumları, çalışma alanları ve ofislerde kullanılan metal dolapları yeniden yorumlayarak dünya çapında ödüller kazandığı Aykut Erol imzalı “Wall” ürünü, 2015 IF Tasarım Ödülleri’nde ‘Ürün Tasarımı’ dalının ‘Ofis’ kategorisinde 1. oldu.

Metal dolaplardaki klasikleşmiş gri ve haki gibi renklerin dışına çıkarak sarı, kırmızı, mavi ve beyaz gibi canlı renklerde yeniden yorumlanan Wall dolabın, tasarım sürecinin devam ettiği ve önümüzdeki dönemlerde evlere de girmesinin hedeflendiği bildirildi.