Yapı Kredi ‘Akıllı’ büyüdü

‘Akıllı Büyüme’ stratejimiz...

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “2013 yılında da ‘Akıllı Büyüme’ stratejimiz sayesinde çok olumlu sonuçlar elde ettik” dedi ve şu verileri paylaştı: “Bankamızın 2013 yılı konsolide net kârı, yüzde 74 artışla, 3 milyar 659 milyon TL olarak gerçekleşti. “Kredilerimizin aktiflerimiz içindeki payı yüzde 62’ye yükseldi. Yapı Kredi olarak, ekonomiye kredi yoluyla sağladığımız kaynak 2013 sonu itibarıyla yüzde 28 artışla 99.4 milyar TL seviyesine ulaştı.”