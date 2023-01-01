Yapı Kredi ilk yarıda yüzde 9 büyüdü

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında toplam aktif büyüklüğünü yüzde 9 artırarak 143.2 milyar TL’ye çıkardı.





Bankanın net kârı ise yılın ilk altı ayında yıllık yüzde 55 artışla 1 milyar 296 milyon lira olarak gerçekleşti. Açıklanan sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.8 olan Yapı Kredi, bilançodaki aktiflerinin yüzde 61’ini kredi olarak ekonominin finansmanı için kullandırıyor. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Bu yıl da sektörde kredi/aktif oranı en yüksek bankalardan biri olduğumuzu görüyoruz” dedi.