Yapı Kredi Industrial Bank of Korea işbirliği

Yapı Kredi, Güney Kore'nin en büyük bankalarından Industrial Bank of Korea ile bir Mutabakat Belgesi imzaladı.





Yapı Kredi, Güney Kore'nin en büyük bankalarından Industrial Bank of Korea ile bir Mutabakat Belgesi imzaladı. Bir Kore bankası ile Türk bankası arasında imzalanan ilk işbirliği anlaşması olma özelliği taşıyan bu Mutabakat Belgesi, iki ülkede faaliyetlerini sürdüren veya önümüzdeki dönemde yatırım yapmayı planlayan Güney Kore ve Türk firmalarına ihtiyaç duyabilecekleri bankacılık hizmetlerinin karşılıklı olarak verilebilmesini sağlayacak. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, bu işbirliğinin, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan ve 2013 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında oldukça önemli bir rol oynayacağını belirtti.