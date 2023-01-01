Yapı Kredi Leasing 25 yaşında

1987 yılında kurulan ve sektörde kesintisiz liderliğini uzun süredir devam ettiren Yapı Kredi Leasing 25. yaşını kutluyor.





1987 yılında kurulan ve sektörde kesintisiz liderliğini uzun süredir devam ettiren Yapı Kredi Leasing 25. yaşını kutluyor. Yılsonunda 1 milyar dolarlık işlem hacmini aşmayı hedefleyen Yapı Kredi Leasing, 25 yılda 100 bin müşteriye 10 milyar dolarlık finansman sağlarken, yarattığı işlem hacminin yüzde 80?ini doğrudan üretime aktardı. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Nurgün Eyüboğlu, sektörde ilk enerji finansmanı projesine imza attıklarını hatırlatarak, "Yeni yasa leasing sektörüne hem kendini tekrar hatırlatma, hem de mevcut yapısından daha farklı vade ve finansman yöntemleri ile pazar yaratma imkânı verecek" diye konuştu.