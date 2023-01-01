Yapı Kredi Leasing KOBİ’lere odaklandı

20 milyon Avro’luk kredi anlaşması

Yapı Kredi Leasing kalkınma öncelikli bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemek amacıyla “Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu” (EFSE) ile 20 milyon Avro’luk kredi anlaşması imzaladı. Yapı Kredi Leasing, söz konusu krediyi Türkiye genelindeki KOBİ’lere, makine-ekipman temini ile yenilemesi amacıyla kullandıracak. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.