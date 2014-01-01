Yapı Kredi’den 2014’te 2.056 milyar TL kar

Yapı Kredi, 2014’ü, 2 milyar 56 milyon TL konsolide net karla tamamladı.

Maddi ortalama özkaynak karlılığı yüzde 12 olarak gerçekleşen bankanın dördüncü çeyrek karı da bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artarak 614 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide aktif toplamı yıllık yüzde 22 artarak 195 milyar oldu. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, 2020 yılına uzanan planlı bir büyüme hedefi içinde olduklarını açıkladı: “70. yılımızı kutladığımız 2014 bizim için yatırımlarla dolu bir yıl oldu. 60 yeni şube açarak yılı 1.000 şubeli bir banka olarak kapattık. Büyüme stratejimiz kapsamında, Yapı Kredi Ailesi’ne 2.000’den fazla arkadaşımız katıldı ve toplam çalışan sayımız 18.500’ü aştı, ATM ağımıza 606 yeni ATM ekledik ve 3.606 sayısına ulaştık, müşteri sayımızı 600 bin artırdık. 2014 yılı sonu itibarıyla toplam müşteri sayımız 10.6 milyona ulaştı.”