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Yapı Kredi’den ihracatçıya

Yapı Kredi, 437 milyon dolar ve 759.5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden, 1 yıl vadeli toplam 1.1 milyar avro sendikasyon kredisi sağladı.



İhracatın finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin toplam maliyeti euribor + yüzde 1 ve libor + yüzde 1 olarak belirlendi. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Kredide, Turkiye’nin olumlu ekonomik performansının yanısıra, sergilediğimiz yüksek performans, güçlü mali duruş ve başarılı muhabir ilişkileri ağı büyük rol oynamıştır” diye konuştu.

 

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