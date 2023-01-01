Yapı Kredi’den ihracatçıya

Yapı Kredi, 437 milyon dolar ve 759.5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden, 1 yıl vadeli toplam 1.1 milyar avro sendikasyon kredisi sağladı.





İhracatın finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin toplam maliyeti euribor + yüzde 1 ve libor + yüzde 1 olarak belirlendi. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Kredide, Turkiye’nin olumlu ekonomik performansının yanısıra, sergilediğimiz yüksek performans, güçlü mali duruş ve başarılı muhabir ilişkileri ağı büyük rol oynamıştır” diye konuştu.