Yapı Kredi’den kadın girişimciye

20 milyon avroluk kredi anlaşması ile kadın girişimcileri...





Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı 20 milyon avroluk kredi anlaşması ile kadın girişimcileri destekleyecek. Banka, bu kredi kapsamında kadın müşterilerine uygun maliyetli finansman sağlamayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında, ortaklık yapısında ya da yönetiminde kadın girişimci olan tüm firmalar 2 milyon avroya kadar kredi kullanabilecek. Krediler, sektör fark etmeksizin koşulları sağlayan tüm kadın girişimcilere kullandırılabilecek.

