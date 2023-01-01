Yapı Kredi’den KOBİ’lere Ramazanlık

Ramazan Kredisi’nin ilk taksit ödemesi...





Yapı Kredi, Ramazan ayına hazırlık yapan KOBİ’lere destek verme amacıyla yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla sunduğu Ramazan Kredisi Kampanyası’nı başlattı. 10.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli yüzde “0” faiz oranlı ve 100.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli, yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan Ramazan Kredisi’nin ilk taksit ödemesi ise bayramdan sonra yapılıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler Yapı Kredi şubelerinden başvuru yapabiliyor.