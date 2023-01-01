Yapı Kredi’den yeni nesil bankacılık platformu: NUVO

Yapı Kredi, temel bankacılık ihtiyaçlarını, hızlı ve kolay şekilde karşılamaya yönelik yeni nesil bankacılık platformu NUVO’yu hizmete sundu. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın şu bilgiyi verdi:

“Çalışan gençler, üniversite öğrencileri ve teknolojiyi hayatının her alanında kullanmayı tercih edenler için tasarlanan NUVO, temel bankacılık işlemlerini çok daha hızlı, formalitesiz ve avantajlı biçimde gerçekleştirme imkânı sağlıyor. Kendi internet sitesi ve mobil kanalları üzerinden hizmetlerini sunacak olan NUVO’ya şubeye gitmeye gerek kalmadan sadece internet ve mobil üzerinden başvuru yaparak anında üye olunabiliyor.”

Yeni nesil için online olmanın temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Yapı Kredi Perakende Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nazan Somer Özelgin “Hayatı çok hızlı yaşadıkları için gençlerin hızlarına ayak uydurmak son derece önemli” dedi.