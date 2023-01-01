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Yapı Kredi’nin FikriMobil ödülleri

Yapı Kredi’nin üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği yarışma FikriMobil ödülleri sahiplerini buldu.

Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi  Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre; FikriMobil’e katılan yüzlerce proje arasından ilk 20’ye kalan projelerin değerlendirilmesi yapıldı. Finale katılacak 7 proje Yapıkredi Bankacılık Akademisinde yapılan 3 günlük final kampı sonrasında jüri karşısına çıktı. 1.’lik ödülünü Bilgi Fırtınası, 2.’lik ödülünü Engelsiz Şube, 3.’lük ödülünü ise Hediye Pusulası kazandı.

 

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