Yaşar Holding, ‘verimli’ projeleri ödüllendirdi

Yarışmaya, bu yıl 17 proje...

Yaşar Topluluğu bünyesinde geleneksel olarak düzenlenen Verimlilik Yarışması’nın 2013 sonuçları açıklandı. Topluluk çalışanlarını verimlilik projeleri geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, bu yıl 17 proje başvurdu. Çamlı Yem Besicilik’in projesi ‘Yaratıcılık’ ödülüne layık görülürken, Altın Yunus, Astron-Yaşar Holding ve Dyo Boya Fabrikaları’na ‘Özel Ödül’ler verildi. Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, 2005’ten bu yana toplam 160 proje değerlendirdiklerini ve projelerin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 37 milyon TL tasarruf sağladıklarını belirtti.