﻿ Yataş Uzakdoğu’da
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Yataş Uzakdoğu’da

Türk mobilya sektörünün önde gelen şirketi Yataş, üstün teknolojisini ve konforunu Çinli tüketicilerle buluşturduğu ilk ‘Yataş Bedding Showroom’unu hizmete açtı.



Çin’in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen açılışta, Guangzhou Baş Konsolosu Burak Ali Karacan ve Ticaret ataşeleri Hüsnü Tamer Erkan ve Hasan Köse’nin yanısıra Yataş üst yönetimi de hazır bulundu. Çin yerel medyasının da yoğun ilgi ve katılım gösterdiği açılışta konuklara ve basın mensuplarına, Yataş Bedding mağaza konsepti ve içeriğinde yer alan yatak, baza ve ev tekstili ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

 

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