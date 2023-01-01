Yeni ECOSYS çok fonksiyonlu fotokopi

Yüksek kalite ve hızda baskı çözümü...

KYOCERA Document Solutions’un Türkiye distribütörü Bilgitaş, yeni ECOSYS çok fonksiyonlu fotokopi makinalarını duyurdu. Modelleri; M2030dn ve M2035dn olan bu makineler dakikada 30 ve 35 sayfa hızıyla dikkat çekiyor, yüksek kalite ve hızda baskı çözümü sunuyor. Ayrıca, ürünlerin elektrik tüketimi TEC değerlerine göre yüzde 44 oranında azalmış. Ürünler sahip olduğu 512 MB’lık bellek ile karmaşık dokümanlardan bile hızlı çıktı alınabilmesini mümkün kılıyor.