Yeni KYOCERA: Küçük ve sağlam

A4 Siyah/Beyaz çok fonksiyonlu ürünler ...





Japon KYOCERA Document Solutions Türkiye temsilcisi Bilgitaş, ofisinizdeki tüm profesyonel baskı, kopya, tarama ve fax işleriniz için küçük ebatlı ve sağlam KYOCERA FS-1120 ve KYOCERA FS-1125 modellerini piyasaya sundu. A4 Siyah/Beyaz çok fonksiyonlu ürünler olan FS-1120 ve FS-1125 baskı, fotokopi, tarama ve faks özelliklerine sahip, 100.000 sayfa drum ömrü var. FS-1120 dakikada 20 A4 sayfa baskı hızına,1.200 dpi baskı çözünürlüğüne ve 250 sayfa kâğıt besleme kapasitesine erişiyor. Dakikada 25 A4 sayfa baskı hızına sahip olan FS-1125’de ise 1.200 dpi baskı çözünürlük, 250+1 kâğıt besleme kapasitesi, dubleks baskı ve network bağlantı özellikleri mevcut.