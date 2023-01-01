Yeni nesil tarayıcı Xerox DocuMate 5445

Kağıt bazlı iş yapan tüm emlak ofisleri...

Farklı ebatlardaki kağıt dokümanları, plastik kartları dakikada 90 sayfaya ulaşan hızıyla tarayabilen Xerox’un ödüllü tarayıcısı Xerox DocuMate 5445, belgelerini elektronik ortamda da saklamak isteyen ofisler için ideal bir ürün özelliği taşıyor. Ürün gruplayarak tarama, kırışık ve katlanmış kağıtları tanıma özellikleri ile benzeri diğer tarayıcılardan ayrılıyor. 45 ppm/90 ipm hızıyla Xerox DocuMate 5445, kağıt bazlı iş yapan tüm emlak ofisleri, telekominikasyon ofisleri, bankalar, sağlık birimleri başta olmak üzere tüm küçük ve orta ölçekli ofislere öneriliyor.