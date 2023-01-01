Yeni yılda KYOCERA
KYOCERA Document Solutions Türkiye temsilcisi Bilgitaş, yeni yılda ofisleri renklendirecek FS-C8520MFP modeliyle cazip fiyatlı fırsat sunuyor.
KYOCERA Document Solutions Türkiye temsilcisi Bilgitaş, yeni yılda ofisleri renklendirecek FS-C8520MFP modeliyle cazip fiyatlı fırsat sunuyor. 20 A4 renkli sayfa/dakika hızında A3 renkli KYOCERA FS-C8520MFP modeli standart olarak fotokopi, ağ yazıcı, ağ tarama, önlü arkalı baskı (dubleks), otomatik doküman besleme ve 600 sayfa kağıt kapasitesi özelliklerine sahip. Kolay kullanım için dizayn edilmiş dokunmatik ekranı ve menüleri sayesinde FS-C8520MFP kullanıcı kullanımından kaynaklanan hataları da azaltıyor.