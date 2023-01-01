YEPSAN’ın tercihi; IFS ERP

YEPSAN Savunma ve Havacılık’ın yeni işletmesinde IFS ERP uygulamaları tercih edildi. YEPSAN Savunma ve Havacılık’ın Yönetim Temsilcisi Neriman Sarı, “Bizim IFS ERP Uygulamalarını seçmemizin nedeni hem geniş kapsamlı fonksiyonalite de olması hem de dünya çapında Savunma ve Havacılık sektöründe destekleyici uzun bir sicile sahip olmasıydı.

Yeni üretim yerimiz Yepsan Savunma üretim teknolojisinde güçlü bir konumu ifade etmektedir ve IFS’in bize üretim ve verim konusunda maksimum yardımı sağlayacağı konusunda ikna olduk.” dedi.