Yerli motora yerli krank mili

5 milyonuncu aracını üretmeye hazırlanan Oyak Renault, bünyesinde 2008’de üretimine başlanılan 1.5 dci dizel motorların yerlilik oranının yükseltilme hamlesine devam ediyor.

Motorun en önemli parçalarından biri olan krank milinin Türkiye’de üretilebilmesi için krank işleme yatırımına 2013’te başladı, 2014’te seri üretime geçti. Bu süreçte Kanca ve Oyak Renault ekiplerinin ortak çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk otomobil dövme krank üretimi de tam otomatik robotlu hatlarda Kanca tarafından devreye alındı. Projeyle yıllık yaklaşık 20.000.000 Avro ithalatın önüne geçilmiş oldu.