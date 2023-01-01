Yıldız Holding (Northstar)’ın inovasyon günleri

İnovasyon bir yaşam biçmidir





Yıldız Holding’in inovasyon şirketi Northstar Innovation önderliğinde, inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve yeni ürün fikirlerinin sergilenmesi amacıyla düzenlenen 2. İnovasyon Günleri yapıldı. 100’den fazla inovasyon fikrinden trendlere ve tüketici beklentilerine en uygun olanlar ödüllendirildi. Kazananlara ödüllerini Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker verdi. Murat Ülker yaptığı konuşmada “İnovasyon bir yaşam biçmidir. İnovasyonun temel bir iş tarzı haline geldiğini görmek çok güzel” diye konuştu.