Yıldız Holding’e 5 ödül

Yıldız Holding markaları, 50 farklı ülkeden 3.300 projenin değerlendirildiği uluslararası yarışmada 5 ödül aldı.





Yıldız Holding markaları, 50 farklı ülkeden 3.300 projenin değerlendirildiği Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards) yarışmasında 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam beş ödül aldı. Holdingin çocuklara yönelik düzenlediği “Ülker Çocuk Sinema Şenliği”, Ülker Metro’nun “Metrosiklet” projesi ve “Çokokrem ile Doğu’dan Batı’ya Türkiye’nin Kahvaltısı” projeleri, dünya çapında 300 yöneticinin yaptığı değerlendirme sonucu altın, gümüş ve bronz ödüllere layık görüldü.