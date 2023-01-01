Yıldız Holding’e 6 ödül

Yıldız Holding markaları, Mixx Awards Türkiye yarışmasından 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere; 6 ödülle döndü. Dünyada 42 ülkede faaliyet gösteren ve interaktif reklamcılığın gelişmesi için çaba harcayan İnteractive Advertising Bureau Türkiye (IAB Türkiye) tarafından gerçekleştirilen yarışmada Yıldız

Holding markalarından Uno “Ekmeğinizi Elletmeyin” kampanyasıyla 1 altın ve 1 bronz, Ülker Çikolatalı Gofret “Ülker Çikolatalı Gofret Sevmeyen Var mı?” kampanyasıyla 1 altın ve 1 gümüş, Laviva “Oculus Yamaç Paraşütü” kampanyasıyla 1 altın ve Caramio da “Slogana Sığmayan Reklam” kampanyası ile 1 altın ödül kazandı. Yıldız Holding Dijital Pazarlama Direktörü Nevgül Anbarlılar, Türk markaları olarak global arenadaki ödüllerde de söz sahibi olacaklarını, bu hedef doğrultusunda Yıldız Holding olarak çalışmalarını heyecanla sürdürdüklerini söyledi.