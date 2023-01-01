YTB: “KOBİ’lerin yatırım hızı artıyor”

KOBİ bankacılığında sektör ortalamalarından daha hızlı büyüme gösterdi.

Yapı Kredi, ilk altı ayda KOBİ bankacılığında sektör ortalamalarından daha hızlı büyüme gösterdi. Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli, sektörden daha hızlı büyüme ve pazar payı kazanma hedeflerinin 2015 yılında da devam edeceğini söyledi. Düzenli, “KOBİ bankacılığının lokalde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla mümkün olduğu kadar sahalarda ziyaretler gercekleştiriyor, Türkiye'nin her şehrine ulaşıyoruz. Bu amaçla bölge yapılarımızı güçlendirdik, talepleri en hızlı şekilde karşılıyoruz” diye konuştu.