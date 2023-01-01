1 milyar dolarlık anlaşma

Sberbank, Türk Eximbank ile Türkiye'nin Rusya'ya ihracatını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için 1 milyar dolarlık anlaşma imzalarken, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile de yatırım işbirliği ile mevcut ilişkileri güçlendirme, iki ülkedeki yatırım projelerinin geliştirilip uygulanması ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda anlaştı.





Sberbank, Türk Eximbank ile Türkiye'nin Rusya'ya ihracatını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için 1 milyar dolarlık anlaşma imzalarken, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile de yatırım işbirliği ile mevcut ilişkileri güçlendirme, iki ülkedeki yatırım projelerinin geliştirilip uygulanması ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda anlaştı.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Rus Sberbank arasındaki anlaşmayı Ajans adına Başkan ilker Aycı ve Sberbank adına ise Sberbank CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref imza attı. Söz konusu anlaşma uyarınca taraflar, yatırım işbirliği yaparak mevcut ilişkileri güçlendirme, Rusya ve Türkiye'de yatırım projelerinin geliştirilip uygulanması ve iki ülkenin yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.



