1. Türkiye Otonom Robotlar Konferansı

Türkiye, robot teknolojilerinde ‘Ben de varım’ diyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde düzenlenen, Türkiye’deki robot bilim araştırmacılarını tek bir çatı altında buluşturmayı ve bu konuda yapılan araştırmalar için ortak bir paylaşım ortamı oluşturmayı amaçlayan 1. Türkiye Otonom Robotlar Konferansı (TORK); akademisyenler ve sektör temsilcilerini biraraya getirdi. Yazılım sektörünün öncü firmalarından ve konferansın sponsoru OBSS (Open Business Software Solutions), dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak bir Robotics departmanı kurdu. Alanında uzman Robotics ve bilgisayar mühendisleriyle çalışmalarını yürüten OBSS; geliştirdiği ürünlerle ilgili ayrıntıları ve Robotics konusundaki deneyimlerini, etkinlik boyunca katılımcılarla paylaştı.