11. Kadir Has Ödülleri sahiplerini arıyor

Türkiye’nin eğitim gönüllüsü Kadir Has’ın adına verilen ‘Kadir Has Ödülleri’, bu yıl 11. kez sahiplerini buluyor.

Kadir Has Üniversitesi tarafından verilen ‘11. Kadir Has Ödülleri’nin teması ‘toplum-siyaset-ekonomi’. Ödüllere aday olacak veya aday gösterecek bilim adamlarının 2 Mart 2015 tarihine kadar Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Bu yıl “Üstün Başarı Ödülü” verilecek isme 20 bin dolar ve “berat” takdim edilecek. Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün sahibi ise 10 bin dolar ve “berat” alacak.