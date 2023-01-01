11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri'nin finalistleri

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD işbirliğiyle bu yıl 11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde, finale kalan 29 proje açıklandı.