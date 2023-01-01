11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri'nin finalistleri
TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD işbirliğiyle bu yıl 11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde, finale kalan 29 proje açıklandı.
Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla yapılan yarışmaya, 198 proje başvurdu. Bu sene yarışma tarihindeki en yüksek sayıya ulaşılarak, değerlendirmeye alınan 150 başvurudan 29’u finale kaldı.
Finalistlerin 14’ü küçük, orta ve mikro; 15’i ise büyük ölçekli işletmelerden oluştu. Yurt çapında 19 ilden katılımın gerçekleştirildiği Teknoloji Ödülleri’ne en çok başvuru yapan iller; sırasıyla İstanbul (48), Ankara (34) ve Kocaeli (17) oldu.
Başvuruların 107’si ürün, 43’ü ise süreç odaklı Ar-Ge ve yenilik projelerinden oluşuyor. Tüm başvurulardan %43’ünün KOBİ, %57’sinin büyük firma ölçeğinde olması dikkat çekiyor. Projelerin sektörel dağılımında, bilişim (%45), makine imalat (%42), elektrik-elektronik (%20), malzeme-kimya (%18) öne çıkıyor.
Finale kalan projeleri tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay şunları söyledi: “Ülkemizi kalkındıracak en önemli unsur teknoloji. Özellikle içinde bulunduğumuz orta gelir tuzağından kurtulmak, ancak inovasyon ve teknolojiyle mümkün.
Hedefimiz, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel doğrultusunda yenilik ve fark yaratarak, gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak; ülkemizde özgün teknoloji üretilmesini ve yerli üretim yapılmasını sağlamaktır.”