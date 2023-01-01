13.‘BIG TENT’ buluşması

13. Big Tent etkinliğinde internetin bugünü ve yarını, dijial devrimin sözcüleri tarafından değerlendirildi. Big Tent’in açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “Bilgiyi sakınmanın değil, paylaşmanın zamanı” dedi.





Google’ın öncülüğünde düzenlenen Big Tent Toplantısı’nda, sanat, ekonomi, popüler kültür ve sivil toplum gibi, insanlara dokunduğu her alanda bir değişim süreci başlatan internetin tüm yönleri yansıtıldı. Fikir liderleri, siyaset arenasından karar vericiler, akademisyen ve kullanıcılar, tek tek ele alındı.

Google Türkiye Genel Müdürü Bülent Hiçsönmez, internetin bilgiye erişimde ve toplulukların etkileşiminde sınırları ortadan kaldırdığına dikkat çekerken Bakan Binali Yıldırım, “Türkiye’de internet kullanımının yüzde 1500 arttığını” söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer ise, Türkiye’de 19.4 milyon fiili abone ve toplam 55 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu seslendirdi.

Dünyaca ünlü blogger Jeff Jarvis de Google Plus aracılığıyla yaptığı sunumda dijital dünyadaki değişimlere dikkat çekti.