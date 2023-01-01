15. MÜSİAD Fuarı

15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı, CNR Expo Fuar Merkezi’nde yapıldı. Fuar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Türkiye ekonomisinin dünyadaki krizlere takılmadan, taarruzlara boyun eğmeden çok ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Radar sistemi, milli piyade tüfeği, roket sistemi ve bilişim teknolojilerinin bu fuarda ilk kez sergileneceğini büyük bir memnuniyetle öğrendim. Fuara katılan ülkelerin Türkiye’nin gücünü görmelerini, incelemelerini isterim. İstikrarıyla ve güven ortamıyla Türkiye, ticaret ve işbirliği yapmak için eşsiz bir ülkedir” diye konuştu. “İşadamı çalışma hayatında dürüst olmalıdır, ticaretini helalinden yapmalıdır” diyen, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ise “Yeni Türkiye, siyaset algısından hukuki zemine, eğitim metodundan insan tasavvuruna, finansal sisteminden dış politikaya dek etkilediğimiz ve etkilendiğimiz kavramların yeniden ele alınmasıdır. Eski Türkiye’nin miadı dolmuştur. Sosyoloji, bize yeni bir Türkiye dayatmaktadır” diye konuştu.