2. İnovasyon Türkiye Fuarı

Türkiye’de üretilen ve patenti alınan yenilikçi teknoloji ve buluşların en seçkin örneklerinin sergilendiği 2. İnovasyon Türkiye Fuarı’na ilgi büyük oldu.





Teknoloji üretiminde Türkiye’nin öncü ve yenilikçi gücü olan İTÜ toplamda 9 inovatif proje ile bu seneki fuarda yerini aldı. İTÜ’nün seçkin bilim adamları tarafından oluşturulan her biri alanında ses getirecek nitelikte projeler TÜBİTAK/İSTKA/SANTEZ gibi kuruluşlardan da destek aldı. Fuarda, mikrodalga teknolojisini kullanan ilk tomografi sisteminden ateşe dayanıklı boyaya, robotik teknolojiden, nano ölçekte tasarlanan cihazlara kadar, sağlık, tarım, enerji, ulaşım gibi sektörlerde çığır açacak projeler sergilendi.