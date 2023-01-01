2. “İyi Yatırım Zirvesi”

Endeavor Türkiye, TÜSİAD ve Angel Resources Institute tarafından Akbank ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen, ikinci “iyiYatırım Zirvesi” gerçekleştirildi.





Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yatırımcılarını, girişimcilerini, akademisyenleri ve üst düzey yöneticilerini İstanbul’da buluşturan Zirve’de açılış konuşmalarını, Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Say, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Tayfun Bayazıt yaptı.

Türkiye’deki melek yatırımcılık ekosisteminin oluşumuna ve bu çerçevede ortak bir dil konuşulması gereğine dikkat çeken konuşmacılar, ‘Melek portföy stratejisi, durum tespiti, değerleme, yatırımcılara sunum yapma’ gibi konuların yanısıra yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasal altyapısı tamamlanan melek yatırımcılık yönetmeliğini tartıştılar. Panellerde alanlarında önde gelen Türk ve yabancı yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler ve üst düzey yöneticiler melek yatırımcılık konusunda bilgi ve birikimlerini paylaştı. Panellere GP Bullhound Direktörü Ali Dağlı, 2012 Yönetim Direktörü Ali Karabey, Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, Earlybird Venture Capital Ortağı Cem Sertoğlu, Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Emre Berkin ve Yemeksepeti.com Kurucusu Melih Ödemiş gibi önemli yatırımcı ve girişimciler katıldılar.

Konuşmacılar ayrıca yasa ile, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesi için Hazine Müsteşarlığı'nın da denetim konusunda devreye girmesinin sağlandığını vurguladılar.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Say Zirve'de yaptığı konuşmada, “Bugün karşımıza çıkan en büyük ihtiyaçlardan biri Yarının Büyük İşletmeleri, YABİ’lere, ivme kazandırmak için maddi ve manevi sermaye seçeneklerinin bilinçli, örgütlü ve şeffaf şekilde artırılmasının gerekliliğidir” dedi.