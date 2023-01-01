2. Koçlar Buluşması

Dünyanın önde gelen koçluk organizasyonu ICF - International Coach Federation - Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği’nin Türkiye yapılanması Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye), her biri alanında deneyimli konuşmacıları ve Türkiye’nin önde gelen koçlarını biraraya getirdi.





İstanbul Nişantaşı’nda,‘Ustalığa Yolculuk’ temasıyla düzenlenen organizasyonda; koçluk mesleğinin bugünü ve yarını incelendi. Etkinlikte konuşan ICF Türkiye Başkanı Psikolog Dr. Nur Velidedeoğlu Kavuncu, “Koçluk mesleğinin en büyük tehdidi eğitimi yeterli olmayan kişilerin kendini koç olarak tanıtması” dedi. Kendini koçluk mesleğini geliştirmeye adamış ICF, 100’den fazla ülkede 19 binden fazla profesyoneli temsil ediyor. Profesyonel koçluk sanatını ve uygulamalarını ilerletmek için dünya çapında çalışmalar yürüten ICF, oluşturduğu eğitim programları ve standartlarla koçluk mesleğinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Koçlar Buluşması’nda koçluk ve yönetici arasındaki farklardan anı yaşamaya, koçluk eğitiminin öneminden meslek suiistimaline kadar pek çok konuya değinildi. Tiyatro sanatçısı Nedim Saban’ın ‘Ustalığa Yolculuk’ konulu konuşmasından sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilen panel ve çalıştaylarla alana ilişkin tüm güncel araştırma ve bilgiler masaya yatırıldı. Etkinlikte ‘ICF Onaylı Okulların Koçluk Yaklaşımları’ başlıklı panel ve Gila Şeritçioğlu’nun katılımıyla ‘Güçlü Bir Prezans’a Yönelik Somatik Yaklaşımlar’ içerikli çalıştay düzenlendi. ‘Kurumsal Koçluk’ Konulu sunumuyla Dost Can Deniz, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Psikolog Emre Konuk ile DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Proje Yöneticisi, Kurumsal Eğitmen, Koç Burcu Çanacık’ın ardından Pozitif Psikoloji – Demet Uyar, Danışan Koç – Hasan Tahsin Güngör ve Transaksiyonel Analiz – Fatma Torun Reid, düzenlenen panellerde katılımcılarla deneyim ve birikimlerini paylaştı.



