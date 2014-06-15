2. TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü

Yıldız Holding’in, kurucusu merhum Sabri Ülker’in çevreye olan duyarlı bakış açısını devam ettirmek için oluşturduğu TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün ikincisine başvurular başladı.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2014, büyük ödül miktarı da 100 bin lira olarak belirlendi. Yarışmaya; “Kentlerde Çevresel Sürdürülebilirlik ve Su Kaynaklarının Korunması” ana başlığı altında toplanacak projelerin katılması bekleniyor.



TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü için örnek konu başlıkları şöyle:



- Binaların doğayla dost çözümler sunması.

- Çarpık kentleşmenin etkilerini azaltan çözümler.

- Doğal Kaynakların Rasyonel Kullanımı.

- Kentlerde kullanılmış suların yeniden kullanımı.

- Atıkların yeniden değerlendirilmesi.

- Gıda tazeliğinin korunması.

- Gündelik su tüketimini azaltan teknolojiler.

- Kentlerde gıda israfını önleme çalışmaları.



Ödüllendirme sistemi ve detaylarla ilgili bilgiler www.turmepa.sabriulker.com.tr, www.yildizholding.com.tr, www.turmepa.org.tr’den temin edilebilir.