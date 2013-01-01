2013 Otomotiv’de teşvik yılı olacak

Teşvik sisteminde bazı yeni düzenlemeler yapıldı





Hükümetin çıkardığı ve 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren otomotiv sanayi teşvik paketi ile ilgili yapılan son değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırım teşviklerinde yapılan son değişiklikler ile otomotiv sanayinin kalbinin yer aldığı 1. ve 2. bölgedeki yatırımların da belirli koşullarla artık 5. bölge yatırımlarından faydalanabileceği belirtildi. Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen şu değerlendirmede bulundu: “Otomotiv sanayi temel gelişme alanının ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde 1. ve 2. Bölge kapsamında olması sebebiyle mevcut teşviklerden sınırlı bir şekilde yararlanabiliyordu. Ancak yapılan düzenleme ile 300 milyon TL’yi aşan otomotiv projeleri ile 75 milyon TL üzerindeki motor ve 20 milyon TL’yi geçen transmisyon ve bu düzeydeki aksam ve parça yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına girecek 5’inci bölgedeki yatırımlarla aynı teşvikleri alacak. Teşviklerdeki bu düzenleme ile sektörümüzde planlanan birçok yatırımın artacağına ve en kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz. Uzun süredir beklediğiniz bu önemli haber otomotiv sanayicileri olarak bizleri çok heyecanlandırdı.”